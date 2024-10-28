Кендрик Перкинс: «Мои защитные показатели в плей-офф лучше, чем у Руди Гобера»
Кендрик Перкинс считает, что играл более полезно, чем Руди Гобер.
«Одно я знаю точно: мои показатели, за меньшее количество игр, лучше, чем у Руди Гобера, если мы говорим о защите в плей-офф. Я это точно знаю. Поднимите это, изучите матчасть.
Помните, как Кобе Брайант сказал, что Перк – лучший по защите в посте в лиге прямо сейчас?» – заявил бывший игрок НБА, а ныне эксперт.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yardbarker
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