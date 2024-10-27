Энтони Дэвис – о старте 3-0: «Дали понять лиге, что мы другая команда»
«Мы смогли выстоять и дать понять лиге, что мы другая команда», – сказал центровой «Лейкерс».
Три победы в трех матчах – лучший старт сезона для «Лейкерс» с 2010 года, в котором команда начинала сезон в роли действующего чемпиона. В последний раз, когда команда Леброна Джеймса начала сезон с результатом 3-0, она выиграла чемпионат.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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