  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Может оказать влияние на борьбу в плей-офф». Билл Симмонс считает, что Бен Симмонс является интересным кандидатом на выкуп
2

«Может оказать влияние на борьбу в плей-офф». Билл Симмонс считает, что Бен Симмонс является интересным кандидатом на выкуп

Билл Симмонс похвалил Бена Симмонса после первого матча сезона.

«Бен Симмонс на самом деле ценный актив. Он может вести мяч, он разыгрывающий защитник с высоким ростом, он может пройти к кольцу, он подбирает, он играет в защите. Его не выпустили в решающий момент матча. Думаю, что «Нетс» просто побоялись его бросков и особенно штрафных, но похоже, что он снова здоров.

У него истекающий контракт на 40,3 миллиона. Могут ли «Нетс» его обменять? Я перебрал все команды, и я не могу себе этого представить. Думаю, у него есть шанс стать одним из самых интересных игроков, выкупленных в феврале, за последних несколько лет, потому что он может стать центровым в «Новом Орлеане», он может стать абсолютно потрясающей заменой для Дрэймонда Грина в «Голден Стэйт», он может стать очень интересным проектом по восстановлению «Хит» и он как раз то, что нужно «Никс».

Обменяют его или выкупят, я считаю, что в любом случае он может оказать влияние на борьбу в плей-офф, играя по 18-20 минут за матч за хорошую команду. Этот парень очень хороший баскетболист. Может быть, ему стало не все равно, посмотрим», – сказал эксперт в своем подкасте.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketball Network
logoБруклин
logoНБА
logoБилл Симмонс
logoБен Симмонс
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бен Симмонс пропустил предсезонный гостевой матч против «Филадельфии»
817 октября, 07:31
Кайл Кузма уложил на паркет Бена Симмонса, а затем запустил «сквозняк»
1415 октября, 11:41Видео
Расселл Уэстбрук лидирует по количеству данков за карьеру среди разыгрывающих. Бен Симмонс – на втором месте
2813 октября, 15:29
Бен Симмонс: «Все равно, какой контракт я получу, если вообще получу. Я хочу делать свою работу и быть профессионалом»
1511 октября, 10:13
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
ACB. «Баскония» проиграла «Ховентуду», «Андорра» встретится с «Гранадой» и другие матчи
152 минуты назадLive
Бадди Хилд установил рекорд НБА по количеству трехочковых попаданий за первые два матча с новой командой
1сегодня, 17:16
«Мы хотели играть в каждом матче, потому что мы в первую очередь любили игру». Стивен Джексон раскритиковал Джоэла Эмбиида
3сегодня, 16:57
Кевин Гарнетт: «Куперу Флэггу не нужно было идти в университет»
1сегодня, 16:40
НБА. «Финикс» сразится с «Далласом», «Лейкерс» примут «Сакраменто» и другие матчи
6сегодня, 16:22
«Голден Стэйт» – первая команда в истории НБА, выигравшая первые два матча сезона с разницей в 35+ очков
12сегодня, 15:59
Стив Смит: «Карл-Энтони Таунс напоминает мне Патрика Юинга»
8сегодня, 15:05
Трэй Янг – второй игрок в истории НБА, набиравший 30 очков и 10 передач в первых двух матчах сезона
4сегодня, 14:53
Скотти Пиппен: «Хотел бы я сыграть со своим сыном? Да. Только ради зарплаты»
6сегодня, 14:40
Гилберт Аренас: «Энтони Дэвис лучше, чем Пау Газоль»
7сегодня, 14:13
Ко всем новостям
Последние новости
Джереми Сохан о Диллоне Бруксе: «Немного сумасшедший, но я это уважаю»
6 минут назад
Ламело Болл может пропустить матч против «Майами» из-за ушиба копчика
45 минут назад
Оби Топпин достал мяч, застрявший у верхнего края щита
1сегодня, 17:45Видео
Чемпионат Турции. «Петким Спор» – «Анадолу Эфес», «Бешикташ» примет «Каршияку» и другие матчи
сегодня, 12:20
Чемпионат Греции. «Колоссос» уступил «Арису», ПАОК был сильнее АЕКа
сегодня, 16:15Live
Каждый раз, когда команда Леброна Джеймса начинала сезон с 2-0, она доходила до финала
1сегодня, 15:48
Бадди Хилд: «Стеф Карри – одна из самых скромных суперзвезд, которых я когда-либо встречал»
1сегодня, 15:36
Трент Фрэйзер о победе над «Астаной»: «Заставили их делать сложные броски»
сегодня, 15:14
Йована Ногич о переходе в УГМК: «Тина Краишник убедила меня в этом повороте моей карьеры»
2сегодня, 14:23
Джеймс Уайзмен: «Я в отличном расположении духа»
1сегодня, 14:00Видео