«Может оказать влияние на борьбу в плей-офф». Билл Симмонс считает, что Бен Симмонс является интересным кандидатом на выкуп

Билл Симмонс похвалил Бена Симмонса после первого матча сезона.

«Бен Симмонс на самом деле ценный актив. Он может вести мяч, он разыгрывающий защитник с высоким ростом, он может пройти к кольцу, он подбирает, он играет в защите. Его не выпустили в решающий момент матча. Думаю, что «Нетс» просто побоялись его бросков и особенно штрафных, но похоже, что он снова здоров.

У него истекающий контракт на 40,3 миллиона. Могут ли «Нетс» его обменять? Я перебрал все команды, и я не могу себе этого представить. Думаю, у него есть шанс стать одним из самых интересных игроков, выкупленных в феврале, за последних несколько лет, потому что он может стать центровым в «Новом Орлеане», он может стать абсолютно потрясающей заменой для Дрэймонда Грина в «Голден Стэйт», он может стать очень интересным проектом по восстановлению «Хит» и он как раз то, что нужно «Никс».

Обменяют его или выкупят, я считаю, что в любом случае он может оказать влияние на борьбу в плей-офф, играя по 18-20 минут за матч за хорошую команду. Этот парень очень хороший баскетболист. Может быть, ему стало не все равно, посмотрим», – сказал эксперт в своем подкасте.