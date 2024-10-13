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Адриатическая лига. «Мега» примет «Морнар Бар», «Борац Чачак» встретится с «Дубаем»

Сегодня пройдут два матча регулярного чемпионата Адриатической лиги.

Сербская «Мега» примет черногорский «Морнар Бар», сербский «Борац Чачак» сыграет с «Дубаем» из ОАЭ.

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Партизан Сербия – 4-0, Будучность Черногория – 4-0, Мега Сербия – 3-0, ФМП Сербия – 3-1, Дубай ОАЭ – 2-1, Црвена Звезда Сербия – 2-2, Игокеа Босния и Герцеговина – 2-2, Студентски центар Черногория – 2-2, КРКА Словения – 2-2, Цедевита-Олимпия Словения – 2-2, Спартак Суботица Сербия – 1-2, Задар Хорватия – 1-3, Сплит Хорватия – 1-3, Цибона Хорватия – 1-3, Борац Чачак Сербия – 1-3, Морнар Бар Черногория – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoАдриатическая лига
logoБорац Чачак
logoМега
logoМорнар Бар
logoДубай
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