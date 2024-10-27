Никола Йокич набрал 41 очко в проигранном матче с «Клипперс»
«Наггетс» уступили «Клипперс» со счетом 104:109.
Лучшим в составе «Денвера» был центровой Никола Йокич. В его активе 41 очко, 9 подборов, 4 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот. Йокич реализовал 14 из 26 бросков с игры и рекордные для него 7 из 12 трехочковых.
7 попаданий из-за дуги с 40 и более очками стали рекордным показателем в истории клуба.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube NBA
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости