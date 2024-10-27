Никола Йокич набрал 41 очко в проигранном матче с «Клипперс»

«Наггетс» уступили «Клипперс» со счетом 104:109.

Лучшим в составе «Денвера » был центровой Никола Йокич . В его активе 41 очко, 9 подборов, 4 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот. Йокич реализовал 14 из 26 бросков с игры и рекордные для него 7 из 12 трехочковых.

7 попаданий из-за дуги с 40 и более очками стали рекордным показателем в истории клуба.