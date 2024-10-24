Брайан Уиндхорст: «Контракт Джейлена Грина был составлен так, чтобы его можно было обменять»

Брайан Уиндхорст считает, что новый контракт Джейлена Грина рассчитан на обмен.

«Этот контракт, как думают многие в лиге, был подписан для возможности обмена и получения 10-процентного кикера. Это самый большой кикер, который был предоставлен во вчерашних сделках.

Я не говорю, что «Рокетс» обязательно обменяют Джейлена Грина . Я хочу сказать, что этот контракт был составлен так, чтобы его можно было обменять», – отметил эксперт ESPN.

Грин (22 года, 193 см) стал первым игроком, продлившим контракт новичка на 3 года с опцией игрока на последний и сумму выше 100 миллионов долларов. Защитник «Хьюстона » заработает 106 миллионов по новому соглашению.