Брайан Уиндхорст: «Контракт Джейлена Грина был составлен так, чтобы его можно было обменять»
Брайан Уиндхорст считает, что новый контракт Джейлена Грина рассчитан на обмен.
«Этот контракт, как думают многие в лиге, был подписан для возможности обмена и получения 10-процентного кикера. Это самый большой кикер, который был предоставлен во вчерашних сделках.
Я не говорю, что «Рокетс» обязательно обменяют Джейлена Грина. Я хочу сказать, что этот контракт был составлен так, чтобы его можно было обменять», – отметил эксперт ESPN.
Грин (22 года, 193 см) стал первым игроком, продлившим контракт новичка на 3 года с опцией игрока на последний и сумму выше 100 миллионов долларов. Защитник «Хьюстона» заработает 106 миллионов по новому соглашению.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал NBA on ESPN
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