Карл-Энтони Таунс: «Можете сколько угодно говорить об атаке «Никс», но нам нужно играть в защите»
Карл-Энтони Таунс обозначил причину поражения в матче с «Бостоном».
«Никс» открыли сезон с разгрома в гостях – 109:132.
«Мы можем говорить об атаке сколько угодно. Я предоставлю это вам, когда вы пойдете домой и будете писать свои тексты. Но сам я понимаю, что нам нужно играть в защите», – сказал Карл-Энтони Таунс на пресс-конференции.
Центровой набрал 12 очков и сделал 7 подборов в своем дебютном матче за «Нью-Йорк».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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