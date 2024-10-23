Карл-Энтони Таунс: «Можете сколько угодно говорить об атаке «Никс», но нам нужно играть в защите»

Карл-Энтони Таунс обозначил причину поражения в матче с «Бостоном».

«Никс» открыли сезон с разгрома в гостях – 109:132.

«Мы можем говорить об атаке сколько угодно. Я предоставлю это вам, когда вы пойдете домой и будете писать свои тексты. Но сам я понимаю, что нам нужно играть в защите», – сказал Карл-Энтони Таунс на пресс-конференции.

Центровой набрал 12 очков и сделал 7 подборов в своем дебютном матче за «Нью-Йорк».