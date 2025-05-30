Женская НБА. 37 очков Огунбовале не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Чикаго», 27 очков Стюарт помогли «Нью-Йорку» обыграть «Голден Стэйт»
Сегодня прошли два матча регулярного чемпионата женской НБА.
Действующий чемпион «Нью-Йорк» обыграл «Голден Стэйт», «Чикаго» оказался сильнее «Далласа».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Нью-Йорк – Голден Стэйт – 82:77 (20:18, 17:19, 20:19, 25:21)
НЬЮ-ЙОРК: Стюарт (27 + 7 подборов + 4 передачи), Ионеску (24 + 6 подборов + 4 передачи), Берк (11 + 7 подборов).
ГОЛДЕН СТЭЙТ: Салаун (18 + 13 подборов), Биллингс (10 + 7 подборов), Торнтон (10 + 6 подборов).
30 мая. 2.00
Чикаго – Даллас – 97:92 (29:19, 20:24, 19:30, 29:19)
ЧИКАГО: Кардосо (23 + 8 подборов), Эткинс (17 + 5 подборов + 6 передач), Вандерслут (13 + 9 передач), Аллен (13 + 4 подбора), Риз (6 + 9 подборов + 5 передач).
ДАЛЛАС: Огунбовале (37 + 5 подборов + 7 передач), Бекерс (15 + 5 подборов + 8 передач), Кэррингтон (15 + 4 подбора).
30 мая. 3.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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