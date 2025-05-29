ACB. «Жирона» обыграла «Форсу Льейду»
Сегодня, 29 мая, в рамках чемпионата Испании прошел один матч.
«Жирона» обыграла «Форсу Льейду».
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Положение команд: Реал – 29-4, Тенерифе – 25-8, Валенсия – 24-9, Уникаха – 23-10, Барселона – 20-13, Ховентуд – 19-14, Гран-Канария – 19-14, Баскония – 18-15, Манреса – 16-17, Мурсия – 16-17, Андорра – 13-19, Бреоган – 13-20, Сарагоса – 13-20, Бильбао – 11-22, Жирона – 11-22, Форса Льейда – 11-23, Гранада – 9-24, Баскет Корунья – 7-26.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
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