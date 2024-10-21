Уилли Коули-Стайн планирует продолжить карьеру в Китае
Уилли Коули-Стайн будет играть за «Нанкин».
В последний раз 31-летний центровой выступал в НБА в сезоне-2021/22. В прошлом году баскетболист играл в Италии и в Пуэрто-Рико.
Недавно Коули-Стайн признался, что годами имел наркотическую зависимость из-за поддельных таблеток.
Баскетболист попробует реабилитировать свою карьеру в чемпионате Китая.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBACentral в сети X
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