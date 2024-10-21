Уилли Коули-Стайн планирует продолжить карьеру в Китае

Уилли Коули-Стайн будет играть за «Нанкин».

В последний раз 31-летний центровой выступал в НБА в сезоне-2021/22. В прошлом году баскетболист играл в Италии и в Пуэрто-Рико.

Недавно Коули-Стайн признался , что годами имел наркотическую зависимость из-за поддельных таблеток.

Баскетболист попробует реабилитировать свою карьеру в чемпионате Китая.