«Я вам такую Хиросиму и Нагасаки устрою!». Антон Катаев в тайм-ауте взбодрил игроков «Пармы-М»
«Парма-М» уступила «ЦСКА-Юниор» в Молодежной лиге ВТБ.
Тренер пермяков Антон Катаев взял тайм-аут во второй четверти при «-15».
«Если за 6 минут не отыграете хотя бы 10 очков, я вам такую Хиросиму и Нагасаки устрою!» – эмоционально пообещал специалист.
Молодежный состав «Пармы» сумел сначала сократить разрыв, а потом и выйти вперед (50:48) в третьей четверти, однако матч закончился победой москвичей со счетом 78:58.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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