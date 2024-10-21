«Я вам такую Хиросиму и Нагасаки устрою!». Антон Катаев в тайм-ауте взбодрил игроков «Пармы-М»

«Парма-М» уступила «ЦСКА-Юниор» в Молодежной лиге ВТБ.

Тренер пермяков Антон Катаев взял тайм-аут во второй четверти при «-15».

«Если за 6 минут не отыграете хотя бы 10 очков, я вам такую Хиросиму и Нагасаки устрою!» – эмоционально пообещал специалист.

Молодежный состав «Пармы» сумел сначала сократить разрыв, а потом и выйти вперед (50:48) в третьей четверти, однако матч закончился победой москвичей со счетом 78:58.