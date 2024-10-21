Хавьер Паскуаль: «В прошлом сезоне нам было сложно победить в Екатеринбурге. Но мы готовы к матчу»
Хавьер Паскуаль оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с «Уралмашем».
«Во-первых, мы будем играть в гостях на стадионе, где в прошлом сезоне нам было проблематично победить. «Уралмаш» входит в шестерку лучших команд турнира, и мы знаем, что играть там будет очень сложно. Но с другой стороны, мы считаем, что готовы к этому матчу.
Нам нужно улучшать игру на обеих половинах площадки, в защите и в нападении», – считает главный тренер «Зенита».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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