Хавьер Паскуаль: «В прошлом сезоне нам было сложно победить в Екатеринбурге. Но мы готовы к матчу»

Хавьер Паскуаль оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с «Уралмашем».

«Во-первых, мы будем играть в гостях на стадионе, где в прошлом сезоне нам было проблематично победить. «Уралмаш» входит в шестерку лучших команд турнира, и мы знаем, что играть там будет очень сложно. Но с другой стороны, мы считаем, что готовы к этому матчу.

Нам нужно улучшать игру на обеих половинах площадки, в защите и в нападении», – считает главный тренер «Зенита».