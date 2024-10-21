Ростислав Вергун: «Зенит» от матча к матчу прибавляет в качестве командной игры»

Ростислав Вергун поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Зенитом».

«Зенит » обладает рядом исполнителей высокого уровня на каждой позиции и прибавляет в качестве командной игры от матча к матчу.

Игра состоит из множества микродуэлей, и наша задача – найти путь, как выйти победителем в большинстве из них. Это и станет основой для общего результата», – сказал главный тренер «Уралмаша ».