Адриатическая лига. «Игокеа» – «Цедевита-Олимпия», ФМП примет «Цибону»
Сегодня пройдут два матча регулярного чемпионата Адриатической лиги.
Боснийский клуб «Игокеа» сыграет со словенской «Цедевитой-Олимпией», сербский ФМП примет хорватскую «Цибону».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
Положение команд: Партизан Сербия – 4-0, Будучность Черногория – 4-0, Мега Сербия – 4-0, Дубай ОАЭ – 3-1, ФМП Сербия – 3-2, Црвена Звезда Сербия – 2-2, Игокеа Босния и Герцеговина – 2-2, Студентски центар Черногория – 2-2, КРКА Словения – 2-2, Цедевита-Олимпия Словения – 2-2, Спартак Суботица Сербия – 2-2, Задар Хорватия – 1-3, Сплит Хорватия – 1-3, Цибона Хорватия – 1-3, Борац Чачак Сербия – 1-4, Морнар Бар Черногория – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости