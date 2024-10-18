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Адриатическая лига. «Игокеа» – «Цедевита-Олимпия», ФМП примет «Цибону»

Сегодня пройдут два матча регулярного чемпионата Адриатической лиги.

Боснийский клуб «Игокеа» сыграет со словенской «Цедевитой-Олимпией», сербский ФМП примет хорватскую «Цибону».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Партизан Сербия – 4-0, Будучность Черногория – 4-0, Мега Сербия – 4-0, Дубай ОАЭ – 3-1, ФМП Сербия – 3-2, Црвена Звезда Сербия – 2-2, Игокеа Босния и Герцеговина – 2-2, Студентски центар Черногория – 2-2, КРКА Словения – 2-2, Цедевита-Олимпия Словения – 2-2, Спартак Суботица Сербия – 2-2, Задар Хорватия – 1-3, Сплит Хорватия – 1-3, Цибона Хорватия – 1-3, Борац Чачак Сербия – 1-4, Морнар Бар Черногория – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
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logoЦедевита-Олимпия
logoАдриатическая лига
logoФМП
logoИгокеа
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