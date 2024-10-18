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Тайрон Уоллес попросил «Жальгирис» о расторжении контракта по личным причинам. Он может завершить карьеру

Тайрон Уоллес покидает «Жальгирис» .

30-летний разыгрывающий попросил литовский клуб о расторжении контракта по личным причинам. Стороны прекращают сотрудничество без каких-либо денежных компенсаций. 

Американский баскетболист рассматривает вариант с завершением карьеры.

Уоллес стал игроком «Жальгириса» в межсезонье-2024. В 3 матчах чемпионата Литвы он в среднем за игру набирал по 12,7 очка и 2,0 передачи.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
logoЖальгирис
переходы
logoTurkish Airlines EuroLeague
чемпионат Литвы
logoТайрон Уоллес
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