Тайрон Уоллес попросил «Жальгирис» о расторжении контракта по личным причинам. Он может завершить карьеру

Тайрон Уоллес покидает «Жальгирис» .

30-летний разыгрывающий попросил литовский клуб о расторжении контракта по личным причинам. Стороны прекращают сотрудничество без каких-либо денежных компенсаций.

Американский баскетболист рассматривает вариант с завершением карьеры.

Уоллес стал игроком «Жальгириса » в межсезонье-2024. В 3 матчах чемпионата Литвы он в среднем за игру набирал по 12,7 очка и 2,0 передачи.