Тайрон Уоллес попросил «Жальгирис» о расторжении контракта по личным причинам. Он может завершить карьеру
Тайрон Уоллес покидает «Жальгирис» .
30-летний разыгрывающий попросил литовский клуб о расторжении контракта по личным причинам. Стороны прекращают сотрудничество без каких-либо денежных компенсаций.
Американский баскетболист рассматривает вариант с завершением карьеры.
Уоллес стал игроком «Жальгириса» в межсезонье-2024. В 3 матчах чемпионата Литвы он в среднем за игру набирал по 12,7 очка и 2,0 передачи.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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