Коллин Секстон о 7 поражениях подряд: «Пора прекращать болтать и сосредоточиться на деле»

Коллин Секстон: пора прекращать болтать.

«Хорнетс» потерпели крупное поражение в матче с «Нью-Йорком » (101:129), проиграв 7-й раз подряд.

«Игра обычно вознаграждает усердный труд и соревновательный дух. Нам нужно сосредоточиться на защите, борьбе за свободные мячи.

Всем нам нужно быть лучше. Мне нужно лучше готовить парней к играм. Нам всем надо подумать над словами, которые мы повторяем каждый день, и подкрепить их действиями. Упереться и найти победные факторы», – заключил главный тренер Чарльз Ли .

«Нам надо перестать просто болтать. О том, что пришло время собраться, взглянуть в зеркало. Это просто слова. Надо перестать говорить и больше делать», – заявил разыгрывающий Коллин Секстон .

«Сезон не закончен. Нам не нравится проигрывать, но мы должны найти способ изменить это», – покачал головой Майлз Бриджес .