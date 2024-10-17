Еврокубок. «Валенсия» примет «Венецию»
Сегодня состоится один матч регулярного чемпионата Еврокубка.
Испанская «Валенсия» примет итальянскую «Венецию».
Регулярный чемпионат
Группа А
Положение команд: Хапоэль Тель-Авив Израиль – 3-1, Гран-Канария Испания – 3-1, Ульм Германия – 3-1, Бахчешехир Турция – 3-1, Ховентуд Испания – 2-2, Бешикташ Турция – 2-2, Будучность Черногория – 2-2, Тренто Италия – 1-3, Вулвз Литва – 1-3, Сопот Польша – 0-4.
Группа B
Положение команд: Бурк Франция – 4-0, Валенсия Испания – 3-0, Тюрк Телеком Турция – 3-1, Цедевита-Олимпия Словения – 3-1, Хапоэль Иерусалим Израиль – 3-1, Венеция Италия – 1-2, Арис Греция – 1-3, Клуж Румыния – 1-3, Гамбург Германия – 0-4, Литкабелис Литва – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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