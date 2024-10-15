Демар Дерозан о первой встрече с Джо Джонсоном в плей-офф: «Как будто на меня налетели десять нигеров»

Демар Дерозан вспомнил о том, как трудно было играть против Джо Джонсона.

По словам защитника «Сакраменто», ему пришлось отходить после первого соперничества с экс-форвардом «Атланты» в плей-офф.

«Я вернулся домой тем вечером, и мне было больно. Было такое чувство, будто на меня налетели 10 нигеров.

Мы бодались с ним всю игру. Он был очень крепок физически крепок, всегда был жестким парнем», – признался Дерозан.