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«Лейкерс» рассматривают возможность приобретения Ника Ричардса

«Лейкерс» хотят подписать центрового.

По сообщению репортера Бретта Сигела, одним из рассматриваемых вариантов является баскетболист «Шарлотт» Ник Ричардс.

Центровой (26 лет, 213 см) провел 67 матчей в прошлом регулярном чемпионате, набирая 9,7 очка и 8,1 подбора в среднем за игру. Ричардс был выбран 42-м на драфте-2020 НБА.

В качестве другого претендента на игрока ранее назывался «Нью-Йорк».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Clutch Points
возможные переходы
logoШарлотт
logoЛейкерс
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logoНик Ричардс
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