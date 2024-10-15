«Лейкерс» рассматривают возможность приобретения Ника Ричардса

«Лейкерс» хотят подписать центрового.

По сообщению репортера Бретта Сигела, одним из рассматриваемых вариантов является баскетболист «Шарлотт » Ник Ричардс .

Центровой (26 лет, 213 см) провел 67 матчей в прошлом регулярном чемпионате, набирая 9,7 очка и 8,1 подбора в среднем за игру. Ричардс был выбран 42-м на драфте-2020 НБА .

В качестве другого претендента на игрока ранее назывался «Нью-Йорк».