Чемпионат Греции. «Промитеас» против «Лавриона»

Сегодня пройдет один матч в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.

«Промитеас» примет «Лаврион». Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Олимпиакос – 2-0, Панатинаикос – 2-0, АЕК – 2-0, Промитеас – 1-0, Паниониос – 1-1, ПАОК – 1-1, Марусси – 1-1, Перистери – 1-1, Лаврион – 0-1, Арис – 0-2, Колоссос – 0-2, Кардицас – 0-2. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.