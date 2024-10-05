Чемпионат Греции. «Арис» – АЕК, «Перистери» – ПАОК
Сегодня тремя матчами стартует регулярный чемпионат греческой лиги.
В первый игровой день «Арис» примет АЕК, «Марусси» встретится с «Промитеасом», «Перистери» сыграет с ПАОКом.
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Панатинаикос – 0-0, Олимпиакос – 0-0, Перистери – 0-0, Арис – 0-0, Промитеас – 0-0, ПАОК – 0-0, АЕК – 0-0, Колоссос – 0-0, Лаврион – 0-0, Кардицас – 0-0, Марусси – 0-0, Паниониос – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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