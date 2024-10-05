Чемпионат Греции. «Арис» – АЕК, «Перистери» – ПАОК

Сегодня тремя матчами стартует регулярный чемпионат греческой лиги.

В первый игровой день «Арис» примет АЕК, «Марусси» встретится с «Промитеасом», «Перистери» сыграет с ПАОКом.

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Панатинаикос – 0-0, Олимпиакос – 0-0, Перистери – 0-0, Арис – 0-0, Промитеас – 0-0, ПАОК – 0-0, АЕК – 0-0, Колоссос – 0-0, Лаврион – 0-0, Кардицас – 0-0, Марусси – 0-0, Паниониос – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.