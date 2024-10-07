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Чемпионат Греции. «Лаврион» примет «Олимпиакос»

Сегодня пройдет один матч в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.

«Лаврион» примет «Олимпиакос».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Панатинаикос – 1-0, АЕК – 1-0, ПАОК – 1-0, Промитеас – 1-0, Паниониос – 1-0, Олимпиакос – 0-0, Лаврион – 0-0, Колоссос – 0-1, Марусси – 0-1, Перистери – 0-1, Арис – 0-1, Кардицас – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.   

Опубликовал: Валерий Левкин
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