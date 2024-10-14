0

Адриатическая лига. «Спартак Суботица» сыграет с ФМП

Сегодня пройдет один матч регулярного чемпионата Адриатической лиги.

Во встрече сербских клубов «Спартак Суботица» примет ФМП.

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Партизан Сербия – 4-0, Будучность Черногория – 4-0, Мега Сербия – 4-0, Дубай ОАЭ – 3-1, ФМП Сербия – 3-1, Црвена Звезда Сербия – 2-2, Игокеа Босния и Герцеговина – 2-2, Студентски центар Черногория – 2-2, КРКА Словения – 2-2, Цедевита-Олимпия Словения – 2-2, Спартак Суботица Сербия – 1-2, Задар Хорватия – 1-3, Сплит Хорватия – 1-3, Цибона Хорватия – 1-3, Борац Чачак Сербия – 1-4, Морнар Бар Черногория – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoАдриатическая лига
logoФМП
logoСпартак Суботица
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Адриатическая лига. «Сплит» нанес поражение «Црвене Звезде», «Партизан разгромил «Цибону»
36 октября, 19:07
Адриатическая лига. «Дубай» уступил «Меге», «Будучность» в гостях обыграла «Игокеа» и другие результаты
5 октября, 21:17
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Я точно не против воссоединения». Энтони Эдвардс обменялся майками с Карлом-Энтони Таунсом после игры в Нью-Йорке
59 минут назадВидео
«Еще один урок для нас». «Реал» потерпел два поражения в трех матчах на старте нового сезона АСВ
сегодня, 05:31
Энтони Эдвардс набрал 31 очко и 3 передачи в матче против «Никс»
сегодня, 05:22Видео
Винс Картер и Чонси Биллапс официально введены в Зал славы
1сегодня, 05:14Видео
Николе Йокичу не хватило одной передачи до трипл-дабла в игре с «Санз» – 21+14+9
сегодня, 04:45Видео
Донте Дивинченцо вступил в перепалку с ассистентом «Никс» Риком Брансоном
2сегодня, 04:35Видео
Карл-Энтони Таунс набрал 16 очков и 16 подборов в первом матче против «Миннесоты»
сегодня, 04:11Видео
НБА. Предсезонные матчи. «Майами» выиграл у «Нового Орлеана», 16+16 от Таунса помогли «Нью-Йорку» победить «Миннесоту» и другие результаты
15сегодня, 04:01
Женская НБА. Плей-офф. Финал. «Нью-Йорк» обыграл «Миннесоту» и сравнял счет в серии (1-1)
3вчера, 21:20
Джоэл Эмбиид пропустит оставшиеся предсезонные матчи
8вчера, 20:05
Ко всем новостям
Последние новости
Расселл Уэстбрук забил сверху после навеса Николы Йокича
24 минуты назадВидео
Брианна Стюарт сделала рекордные для финалов женской НБА 7 перехватов во 2-м матче с «Линкс»
34 минуты назад
Чемпионат Турции. «Дарушафака» примет «Манису»
49 минут назад
Найджел Уильямс-Госс и Никола Милутинов пропустят матч Евролиги против «Милана»
сегодня, 04:54
Чемпионат Италии. «Милан» одержал тяжелую победу над «Брешией», «Тренто» выиграл у «Варезе» и другие результаты
вчера, 21:45
Чемпионат Франции. «Виллербан» обыграл «Ле-Портель» и увеличил серию до 4-0, «Париж» в гостях взял верх над «Дижоном»
вчера, 20:46
Адриатическая лига. «Дубай» победил «Борац Чачак», «Мега» крупно обыграла «Морнар Бар»
1вчера, 20:43
Чемпионат Греции. 22 очка Везенкова помогли «Олимпиакосу» разгромить «Арис», «Перистери» выиграл у «Паниониса»
вчера, 20:40
Никита Курбанов: «Матчи против «Зенита», УНИКСа и «Локо» – это неформальное соперничество внутри чемпионата»
1вчера, 20:24
Илона Корстин: «ЦСКА – «Зенит» – всегда очень яркое дерби»
вчера, 18:12