ЧМ-2025. U19. 1/2 финала. Германия выиграла у Словении, США встретятся с Новой Зеландией
Сегодня проходят матчи 1/2 финала юношеского чемпионата мира U19.
Германия выиграла у Словении и вышла в финал, США встретятся с Новой Зеландией.
Чемпионат мира
Юноши (U19)
Швейцария
Плей-офф
1/2 финала
Словения – Германия – 72:84 (17:19, 14:26, 18:12, 23:27)
СЛОВЕНИЯ: Паджен (23 + 5 передач), Смрекар (12 + 5 передач).
ГЕРМАНИЯ: Андерсон (27 + 5 подборов + 6 передач), Штайнбах (14 + 16 подборов).
5 июля. 18.00
Новая Зеландия – США
5 июля. 21.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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