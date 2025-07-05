ЧМ-2025. U19. 1/2 финала. Германия выиграла у Словении, США встретятся с Новой Зеландией

Сегодня проходят матчи 1/2 финала юношеского чемпионата мира U19.

Германия выиграла у Словении и вышла в финал, США встретятся с Новой Зеландией.

Чемпионат мира

Юноши (U19)

Швейцария

Плей-офф

1/2 финала

Словения – Германия – 72:84 (17:19, 14:26, 18:12, 23:27)

СЛОВЕНИЯ : Паджен (23 + 5 передач), Смрекар (12 + 5 передач).

ГЕРМАНИЯ : Андерсон (27 + 5 подборов + 6 передач), Штайнбах (14 + 16 подборов).

5 июля . 18.00

Новая Зеландия – США

5 июля . 21.00

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.