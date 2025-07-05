2

ЧМ-2025. U19. 1/2 финала. Германия выиграла у Словении, США встретятся с Новой Зеландией

Сегодня проходят матчи 1/2 финала юношеского чемпионата мира U19.

Германия выиграла у Словении и вышла в финал, США встретятся с Новой Зеландией.

Чемпионат мира

Юноши (U19)

Швейцария

Плей-офф

1/2 финала

Словения – Германия – 72:84  (17:19, 14:26, 18:12, 23:27)

СЛОВЕНИЯ: Паджен (23 + 5 передач), Смрекар (12 + 5 передач).

ГЕРМАНИЯ: Андерсон (27 + 5 подборов + 6 передач), Штайнбах (14 + 16 подборов).

5 июля. 18.00

Новая Зеландия – США

5 июля. 21.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?3877 голосов
НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Геннадий Ильин
молодежный ЧМ-2025 U19
logoюниорская сборная Новой Зеландии
logoюниорская сборная США
logoюниорская сборная Словении
результаты
logoюниорская сборная Германии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Центровой сборной Камеруна U19 сделал данк в свое кольцо под конец матча на чемпионате мира
930 июня, 13:30Видео
Литва требует исключить Израиль из числа участников юниорского чемпионата мира
1718 июня, 18:12
Главные новости
Летняя лига в Калифорнии. «Лейкерс» сыграют с «Голден Стэйт», «Сан-Антонио» – с «Майами»
2 минуты назад
Во время Летней лиги НБА протестирует правило, согласно которому промах со своей половины в конце четверти не будет вредить статистике игрока
313 минут назад
Йонас Мачюлис: «Валанчюнас спрашивал мое мнение обо всем, что связано с «Панатинаикосом»
34 минуты назад
Женская НБА. «Индиана» примет «Лос-Аджелес», «Миннесота» сыграет с «Голден Стэйт»
55 минут назад
Егор Демин сыграет за «Бруклин» в Летней лиге, первый матч – против «Оклахомы» Виктора Лахина
12сегодня, 17:06Фото
Донни Нельсон об обмене Луки Дончича из «Далласа»: «Важно относиться к таким игрокам с уважением.»
3сегодня, 16:32
Бобби Джексон о том, как проиграл в карты Владе Дивацу: «Мне пришлось идти в «Трамп-Плаза», распевая «Who Let the Dogs Out», без одежды»
1сегодня, 16:16
«Локомотив-Кубань» расстался с Таджером Макколлом
1сегодня, 15:58
Джонатан Куминга планирует встретиться с заинтересованными командами на следующей неделе в Лас-Вегасе
1сегодня, 15:50
«Детройт» был проинформирован о расследовании в отношении Малика Бизли до открытия рынка свободных агентов
1сегодня, 14:47
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Церковный: «По ряду факторов Александер Секулич – это лучшая для нас кандидатура»
сегодня, 16:40
«Виртус» расстался с Уиллом Клайберном
сегодня, 15:37
Лонзо Болл опубликовал видео тренировки на уличной площадке
1сегодня, 15:30Видео
Егор Демин о попадании Виктора Лахина в заявку «Оклахомы» на Летнюю лигу: «Надеюсь на встречу в Лас-Вегасе»
сегодня, 15:13
«Тенерифе» продлил контракт Аарона Доорнекампа на один сезон
сегодня, 15:03
Андрей Кириленко: «Сумеет ли Егор Амосов повторить путь Демина? Вполне возможно»
2сегодня, 14:53
«Новый Орлеан» отчислил Антонио Ривса
1сегодня, 14:35
«Хьюстон» подписал двусторонний контракт с Кевоном Харрисом
сегодня, 14:30
Владислав Трушкин останется в МБА-МАИ
сегодня, 14:17
Испанское антидопинговое агентство возобновило дело Дилана Озетковски
сегодня, 13:58