Марк Кьюбан о продаже «Мэверикс»: «Не хотел заставлять своих детей управлять командой»

Марк Кьюбан снова прокомментировал продажу «Далласа».

На подкасте Шакила О ’Нила Кьюбан рассказал о принятом им решении.

«Две основные причины. Моим детям 15, 18 и 21 год. Мой возраст заставлял их учитывать возможную необходимость управлять клубом. Это сработало в некоторых семьях, но другие наследники терпеть не могли эту обязанность, и это испортило взаимоотношения. Не хочу ставить детей в подобную ситуацию.

Кроме того, я приходил с опытом в технологической и медиа индустриях. У меня было преимущество в этих областях. Знания, которых не было у других.

Теперь клубы и их стадионы становятся центрами крупных проектов в недвижимости. Ничего не знаю об этом. Как мне вкладывать деньги в подобные программы? Это большой риск. Не хочу подвергать себя опасности, предпочитаю контролировать свое будущее», – заключил Кьюбан.

Бизнесмен продал контрольный пакет акций клуба в прошлом году.