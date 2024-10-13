Марк Кьюбан о продаже «Мэверикс»: «Не хотел заставлять своих детей управлять командой»
На подкасте Шакила О’Нила Кьюбан рассказал о принятом им решении.
«Две основные причины. Моим детям 15, 18 и 21 год. Мой возраст заставлял их учитывать возможную необходимость управлять клубом. Это сработало в некоторых семьях, но другие наследники терпеть не могли эту обязанность, и это испортило взаимоотношения. Не хочу ставить детей в подобную ситуацию.
Кроме того, я приходил с опытом в технологической и медиа индустриях. У меня было преимущество в этих областях. Знания, которых не было у других.
Теперь клубы и их стадионы становятся центрами крупных проектов в недвижимости. Ничего не знаю об этом. Как мне вкладывать деньги в подобные программы? Это большой риск. Не хочу подвергать себя опасности, предпочитаю контролировать свое будущее», – заключил Кьюбан.
Бизнесмен продал контрольный пакет акций клуба в прошлом году.
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