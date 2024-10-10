«Кобе будет в «Мэверикс». Марк Кьюбан был уверен, что заполучил Кобе Брайанта в 2007 году

Марк Кьюбан рассказал о переговорах по обмену Кобе Брайанта.

«Мы были так близки к тому, чтобы заполучить его в 2007 году. Боже мой. Я общался с Джерри Бассом (владелец «Лейкерс») и мы пришли к соглашению. Кобе хотел уйти. Джерри готов был помочь ему. Мы сошлись на Джоше Ховарде , Джейсоне Терри и пиках, но без включения Дирка Новицки в сделку. Я так и заявил сразу. Любой, кроме Дирка.

Кобе был согласен, Джерри был готов. Но Митч Капчак (генменеджер), уговорил Джерри не делать этого. А все было так реально. Помню заявлял: «Кобе будет в «Мэверикс». Считал, что дело сделано. Но Митч Капчак вмешался, и все развалилось. Остальное – часть истории», – заявил Кьюбан.

Кобе Брайант выиграл два титула для «Лейкерс » после 2007 года. Джейсон Терри помог «Далласу» стать чемпионом в 2011 году.