Айзейя Уэйли: «Как только заиграли с правильной интенсивностью, ход матча изменился в лучшую для нас сторону»
- За счет чего удалось переломить ход матча?
– «Самара», на мой взгляд, очень недооцененная команда. На старте матча они показали нам, с какой интенсивностью надо играть, если мы хотим добиться по итогу сезона тех целей, на которые рассчитываем. Тренер много раз акцентировал на этом внимание, и нам постепенно удалось сконцентрироваться. Как только начали соответствовать этому уровню агрессии, как только заиграли с правильной интенсивностью, как ход матча изменился в лучшую для нас сторону.
- Правда, что ты сегодня играл против своего друга?
– Да. В колледже Брэндан Адамс был одним из моих лучших друзей. Сегодня я впервые с тех времен встретился с ним. Было забавно сыграть против Брэндана. Я рад, что у него хорошо идут дела в «Самаре».
- Для игрока передней линии ты очень хорошо бросаешь трехочковые – сегодня снова забил. Где научился?
– В колледже. Там поначалу меня использовали под щитами, но ближе к концу учебы решил стать более разноплановым игроком и начал тренировать дальний бросок. Хотелось, чтобы у меня не было слабостей, чтобы соперник не знал точно, чего от меня ожидать. Тот, от кого угроза исходит и в краске, и на периметре, всегда ценится выше.
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