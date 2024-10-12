Айзейя Уэйли: «Как только заиграли с правильной интенсивностью, ход матча изменился в лучшую для нас сторону»

Айзейя Уэйли рассказал, за счет чего «Локо» переломил ход игры с «Самарой».

- За счет чего удалось переломить ход матча?

– «Самара», на мой взгляд, очень недооцененная команда. На старте матча они показали нам, с какой интенсивностью надо играть, если мы хотим добиться по итогу сезона тех целей, на которые рассчитываем. Тренер много раз акцентировал на этом внимание, и нам постепенно удалось сконцентрироваться. Как только начали соответствовать этому уровню агрессии, как только заиграли с правильной интенсивностью, как ход матча изменился в лучшую для нас сторону.

- Правда, что ты сегодня играл против своего друга?

– Да. В колледже Брэндан Адамс был одним из моих лучших друзей. Сегодня я впервые с тех времен встретился с ним. Было забавно сыграть против Брэндана. Я рад, что у него хорошо идут дела в «Самаре».

- Для игрока передней линии ты очень хорошо бросаешь трехочковые – сегодня снова забил. Где научился?

– В колледже. Там поначалу меня использовали под щитами, но ближе к концу учебы решил стать более разноплановым игроком и начал тренировать дальний бросок. Хотелось, чтобы у меня не было слабостей, чтобы соперник не знал точно, чего от меня ожидать. Тот, от кого угроза исходит и в краске, и на периметре, всегда ценится выше.