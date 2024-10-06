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Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» примет «Яловаспор», «Фенербахче» сыграет с «Бююкчекмедже» и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.

«Анадолу Эфес» сыграет с «Яловаспором». «Фенербахче» примет «Бююкчекмедже».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Положение команд: Мерсин – 1-0, Бурсаспор – 1-0, Тофаш – 1-0, Тюрк Телеком – 1-0, Фенербахче – 0-0, Анадолу Эфес – 0-0, Каршияка – 0-0, Петким Спор – 0-0, Дарушафака – 0-0, Бахчешехир – 0-0, Бююкчекмедже – 0-0, Яловаспор – 0-0, Галатасарай – 0-1, Бешикташ – 0-1, Маниса – 0-1, Меркезефенди – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoАнадолу Эфес
logoФенербахче
logoчемпионат Турции
logoБююкчекмедже
logoЯловаспор
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