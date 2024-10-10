«Денвер» использовал опции на сезон-2025/26 в контрактах Кристиана Брауна, Пейтона Уотсона и Джулиана Стротера

«Наггетс» продлили соглашения с тремя игроками.

«Денвер » продлил контракты с Кристианом Брауном , Пейтоном Уотсоном и Джулианом Стротером на сезон-2025/26, воспользовавшись соответствующими опциями в соглашениях с игроками. Для Брауна и Уотсона это будет четвертый год в контракте, для Стротера – третий.

Браун сыграл во всех 82 матчах прошлого сезона, в среднем набирая 7,3 очка, 3,7 подбора и 1,6 передачи за 20,2 минуты. Защитник реализовал 38,4% из-за дуги при 2 попытках за игру.

Уотсон в среднем набирал 6,7 очка, 3,2 подбора и 1,1 передачи за 18,6 минут в 80 матчах прошлого сезона. Стротер сыграл в 50 матчах прошлого сезона, в среднем набирая 4,5 очка и 1,2 подбора за 10,9 минуты.