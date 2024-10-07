Брайан Скалабрини: «Последние четыре года Николы Йокича – это отрезок уровня Майкла Джордана»
Брайан Скалабрини продолжает считать Николу Йокича лучшим игроком НБА.
«Мы никогда не видим Николу Йокича в зале, делающим что-то ненормальное с теннисными мячами или чем-то другим. Он только смотрит лошадиные бега.
Безусловно, парень работает над собой. Потому что он продолжает выглядеть неудержимым. С тройной уверенностью заявляю, что он лучший баскетболист НБА.
Кроме того, могу сказать, что это один из величайших отрезков в четыре сезона в истории. Он трижды брал награду MVP и выиграл титул. И он продолжает оставаться на том же уровне, если не стал лучше. Когда мы видели что-то подобное? Это уровень Майкла Джордана, Шакила О’Нила времен 3-х титулов.
У «Денвера» всегда остается шанс с учетом этого парня», – заявил бывший баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: SiriusXM NBA Radio в сети X
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