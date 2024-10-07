Брайан Скалабрини: «Последние четыре года Николы Йокича – это отрезок уровня Майкла Джордана»

Брайан Скалабрини продолжает считать Николу Йокича лучшим игроком НБА.

«Мы никогда не видим Николу Йокича в зале, делающим что-то ненормальное с теннисными мячами или чем-то другим. Он только смотрит лошадиные бега.

Безусловно, парень работает над собой. Потому что он продолжает выглядеть неудержимым. С тройной уверенностью заявляю, что он лучший баскетболист НБА .

Кроме того, могу сказать, что это один из величайших отрезков в четыре сезона в истории. Он трижды брал награду MVP и выиграл титул. И он продолжает оставаться на том же уровне, если не стал лучше. Когда мы видели что-то подобное? Это уровень Майкла Джордана , Шакила О’Нила времен 3-х титулов.

У «Денвера » всегда остается шанс с учетом этого парня», – заявил бывший баскетболист.