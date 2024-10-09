«Лейкерс» представили новый «городской» комплект формы

«Лейкерс» представили новый комплект из серии City Edition.

«Лейкерс » дебютируют в новой форме с надписью «LakeShow» на груди 21 ноября в матче против «Орландо». В этот же день состоится премьера альтернативного паркета «California Destiny».

Согласно пресс-релизу «озерников», номера игроков исполнены в стиле, который использовался командой с 1999 по 2017 годы.

Фото : соцсети «Лейкерс»