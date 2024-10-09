«Лейкерс» представили новый «городской» комплект формы
«Лейкерс» представили новый комплект из серии City Edition.
«Лейкерс» дебютируют в новой форме с надписью «LakeShow» на груди 21 ноября в матче против «Орландо». В этот же день состоится премьера альтернативного паркета «California Destiny».
Согласно пресс-релизу «озерников», номера игроков исполнены в стиле, который использовался командой с 1999 по 2017 годы.
Фото: соцсети «Лейкерс»
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube Los Angeles Lakers
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