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Хидо Тюркоглу переизбран на пост президента Федерации баскетбола Турции

Хидо Тюркоглу продолжит руководить Федерацией баскетбола Турции.

Проработав президентом Федерации баскетбола Турции 8 лет, Хидо Тюркоглу вернется на этот пост на дополнительный срок.

Во вторник Федерация баскетбола Турции провела выборы, на которых Тюркоглу состязался с Эфе Айданом за пост главы организации. Бывший игрок НБА набрал более 80 процентов от общего числа голосов (133 из 166) и был переизбран на третий срок подряд, пишет журналист BeIn Sports Исмаил Шенол.

Тюркоглу, проработав президентом федерации восемь лет, остался на этом посту еще на один срок.

Ранее «Фенербахче» заявил, что не отпустит своих игроков в национальную сборную, если Эргин Атаман не покинет должность главного тренера.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Исмаила Шенола в соцсети X
logoХидо Тюркоглу
logoсборная Турции
Федерация баскетбола Турции
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