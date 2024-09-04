Турецкая федерация оштрафовала Шехмуса Хазера, который не явился в лагерь сборной. Он готовился сыграть в Летней лиге НБА

Турецкая федерация оштрафовала Шехмуса Хазера

Защитник оштрафован на 350 000 турецких лир (примерно 9 283 евро) за то, что не посетил тренировочный лагерь национальной сборной Турции в конце июня.

В тот момент экс-игрок «Фенербахче» готовился к выступлению за «Сакраменто» в Летней лиге НБА.

Этим летом Турция провела две товарищеские игры и не участвовала ни в одном международном турнире.

В межсезонье-2024 25-летний Хазер подписал контракт с «Бахчешехиром ».