Бывший игрок «Динамо» и «Локомотива» Асим Парс умер в возрасте 48 лет

Умер Асим Парс.

Бывший игрок московского «Динамо » и «Локомотива-Кубань» ушел из жизни в возрасте 48 лет.

Экс‑центровой был найден мертвым в своем доме в городе Калесия на северо-востоке Боснии и Герцеговины, другие подробности не приводятся.

Парс выступал за несколько турецких клубов, в том числе «Фенербачхе», «Галатасарай», «Каршияку», и «Анадолу Эфес». В составе сборной Турции он завоевал серебро чемпионата Европы в 2001 году.