Бывший игрок «Динамо» и «Локомотива» Асим Парс умер в возрасте 48 лет
Умер Асим Парс.
Бывший игрок московского «Динамо» и «Локомотива-Кубань» ушел из жизни в возрасте 48 лет.
Экс‑центровой был найден мертвым в своем доме в городе Калесия на северо-востоке Боснии и Герцеговины, другие подробности не приводятся.
Парс выступал за несколько турецких клубов, в том числе «Фенербачхе», «Галатасарай», «Каршияку», и «Анадолу Эфес». В составе сборной Турции он завоевал серебро чемпионата Европы в 2001 году.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ntvspor.net
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