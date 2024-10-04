Дэмиан Лиллард: «Сначала мне казалось, что я недооценен. Не привлекаю внимание, но даю результат»

Дэмиан Лиллард признался, что чувствовал себя «андердогом».

«В начальных стадиях моей карьеры мне всегда казалось, что меня недооценивают. У меня было ощущение, что я «андердог». Считал, что люди игнорируют мои достижения.

В какой-то момент это изменилось. Получил то признание, которого, как мне кажется, я заслуживаю. Попадание в список лучших на 75-летие НБА стало окончательным признанием моих заслуг и моей стабильности. Я не привлекаю внимание, но всегда даю результат», – заявил разыгрывающий «Милуоки ».

Лиллард 7 раз попадал в символические сборные сезона НБА и 8 раз вызывался на Матч всех звезд.