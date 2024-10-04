Чемпионат Турции. «Меркезефенди» и «Мерсин» откроют новый сезон

Сегодня стартует регулярный чемпионат турецкой лиги.

В первый игровой день «Меркезефенди» примет «Мерсин».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче – 0-0, Анадолу Эфес – 0-0, Бешикташ – 0-0, Каршияка – 0-0, Маниса – 0-0, Петким Спор – 0-0, Галатасарай – 0-0, Дарушафака – 0-0, Тюрк Телеком – 0-0, Тофаш – 0-0, Бурсаспор – 0-0, Бахчешехир – 0-0, Бююкчекмедже – 0-0, Меркезефенди – 0-0, Яловаспор – 0-0, Мерсин – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.