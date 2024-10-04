Премьер-лига. Женщины. «Надежда» примет «Енисей»
Сегодня состоится один матч регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.
Оренбургская «Надежда» примет красноярский «Енисей».
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Надежда – Енисей
4 октября. 17:00
Положение команд: МБА – 1-0, Динамо Курск – 1-0, Динамо Москва – 1-0, Самара – 1-0, УГМК – 0-0, Надежда – 0-0, Енисей – 0-0, Ника – 0-1, Спарта энд К – 0-1, Динамо Новосибирск – 0-1, Нефтяник – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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