Брэндин Подземски: «Де’Энтони Мелтон кажется близнецом Гэри Пэйтона»

Брэндин Подземски рассказал о новичке «Голден Стэйт».

Де’Энтони Мелтон присоединился к клубу в это межсезонье после окончания контракта с «Филадельфией».

«Он отлично выглядит в защите. Кажется близнецом Гэри Пэйтона . Они похожи внешне. Оба любят играть в обороне.

Возможность выходить против них очень помогает мне на тренировках. Их помощь очень важна нам со Стефом Карри », – заявил Подземски .