Брэндин Подземски: «Де’Энтони Мелтон кажется близнецом Гэри Пэйтона»
Брэндин Подземски рассказал о новичке «Голден Стэйт».
Де’Энтони Мелтон присоединился к клубу в это межсезонье после окончания контракта с «Филадельфией».
«Он отлично выглядит в защите. Кажется близнецом Гэри Пэйтона. Они похожи внешне. Оба любят играть в обороне.
Возможность выходить против них очень помогает мне на тренировках. Их помощь очень важна нам со Стефом Карри», – заявил Подземски.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: 95.7 The Game в сети X
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