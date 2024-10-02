Джавейл Макги: «Мужчины не имеют права быть эмоциональными»
Джавейл Макги объяснил, почему мужчинам нельзя проявлять эмоции.
«Мужчины не имеют права быть эмоциональными.
Женщины все время говорят: «Я хочу видеть твои эмоции», бла-бла-бла. Не хочу обидеть тех, кто сидит в тюрьме, но большинство эмоциональных мужчин сидят в тюрьме. Если задумаетесь об этом, вы поймете, что я имею в виду.
Они отреагировали на свои эмоции. Кто-то разозлил их, они пошли и что-то сделали. Кто-то что-то сделал, они пошли, что-то сделали и в итоге оказались в тяжелом положении. Просто из-за того, что кто-то проявил к ним неуважение», – сказал бывший центровой НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Above The Rim with DH 12
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