Джавейл Макги: «Мужчины не имеют права быть эмоциональными»

Джавейл Макги объяснил, почему мужчинам нельзя проявлять эмоции.

«Мужчины не имеют права быть эмоциональными.

Женщины все время говорят: «Я хочу видеть твои эмоции», бла-бла-бла. Не хочу обидеть тех, кто сидит в тюрьме, но большинство эмоциональных мужчин сидят в тюрьме. Если задумаетесь об этом, вы поймете, что я имею в виду.

Они отреагировали на свои эмоции. Кто-то разозлил их, они пошли и что-то сделали. Кто-то что-то сделал, они пошли, что-то сделали и в итоге оказались в тяжелом положении. Просто из-за того, что кто-то проявил к ним неуважение», – сказал бывший центровой НБА .