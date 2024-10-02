  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Якоб Пелтль: «Торонто» пока не борется за победу в чемпионате. Нет смысла пытаться выиграть каждый отдельно взятый матч, жертвуя развитием»
2

Якоб Пелтль: «Торонто» пока не борется за победу в чемпионате. Нет смысла пытаться выиграть каждый отдельно взятый матч, жертвуя развитием»

Якоб Пелтль честно оценил перспективы «Торонто» в новом сезоне.

«Мы все в курсе ситуации. У нас пошли огромные изменения в команде с середины прошлого сезона. Поэтому мы знаем, что находимся в самом начале пути.

Мы определенно способны взять несколько матчей, но я знаю, что это не главное для нас на данном этапе. Речь идет о долгосрочном проекте. Думаю, все понимают, что мы не собираемся бороться за победу в чемпионате в этом сезоне. Для нас нет смысла пытаться изо всех сил выигрывать каждый отдельно взятый матч, жертвуя ради этого развитием», – признался Якоб Пелтль.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sports Illustrated
logoТоронто
logoНБА
logoЯкоб Пелтль
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Брюс Браун: «Торонто» находится на подъеме. Все это знают. Когда мы здоровы – мы одна из лучших молодых команд в лиге»
111 марта, 19:59
Якоб Пелтль может пропустить остаток сезона после операции на пальце
6 марта, 20:12
Якоб Пелтль получил вывих пальца левой руки
4 марта, 11:29
Лука Дончич поиздевался над Якобом Пелтлем
329 февраля, 15:20Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Дуэйн Вашингтон покинет «Партизан», чтобы подписаться с «Никс» и стать частью обмена с участием Таунса. После этого он вернется в сербский клуб
8 минут назад
Генменеджеры Евролиги считают подписания Саши Везенкова и Карлика Джонса лучшими сделками межсезонья
19 минут назад
Единая лига ВТБ. «Енисей» – УНИКС, ЦСКА в гостях у «Астаны» и другие матчи
34 минуты назадLive
Стефен Карри: «Для меня честь поддерживать Камалу Харрис»
1сегодня, 10:59
Малкольм Брогдон: «Всегда хотел носить майку «Уизардс»
9сегодня, 10:25
Джош Гидди получил разрыв связки голеностопа во время ОИ-2024. Он рассчитывает сыграть в первом матче сезона НБА
сегодня, 08:24
Тайлер Хирро: «Пусть лучший тренер НБА решает, выходить ли мне в старте или со скамейки. Готов к любой роли»
10сегодня, 07:51
Скотти Барнс пропустит начало тренировочного лагеря «Рэпторс» по личным причинам
1сегодня, 07:23
Новый президент сербской федерации готов вернуть Светислава Пешича на пост главного тренера сборной
сегодня, 07:17
«Никс», «Вулвз» и «Хорнетс» согласовали все детали крупного обмена с участием Карла-Энтони Таунса
17сегодня, 06:15
Ко всем новостям
Последние новости
«Никс» удастся содержать дорогостоящий состав с Таунсом и избежать санкций на драфте за превышение второго потолка
43 минуты назад
Д’Анджело Расселл: «Болельщики «Лейкерс» меня любят»
1сегодня, 11:27
Дрейк отписался от Леброна Джеймса в Инстаграме*
7сегодня, 10:37
Еврокубок. «Будучность» – «Гран-Канария», «Валенсия» встретится с «Гамбургом» и другие матчи
1сегодня, 10:13
Конференция «Экспо Баскет 2024» пройдет в ноябре в Челябинске
1сегодня, 10:07
Суперкубок Европы. Женщины «Фенербахче» – «Бешикташ»
1сегодня, 09:56
Дражен Анзулович: «Остались без Зверева, а у нас и так были проблемы с «большими»
1сегодня, 09:40
Боян Богданович пока тренируется по индивидуальной программе. Он не до конца восстановился после операции на стопе
сегодня, 09:15
«Никс» пытались заполучить Карла-Энтони Таунса с самого начала межсезонья
2сегодня, 09:00
Джейсон Кидд: «Клэй Томпсон отлично вписывается в «Мэверикс»
сегодня, 08:48