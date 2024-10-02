Якоб Пелтль: «Торонто» пока не борется за победу в чемпионате. Нет смысла пытаться выиграть каждый отдельно взятый матч, жертвуя развитием»
Якоб Пелтль честно оценил перспективы «Торонто» в новом сезоне.
«Мы все в курсе ситуации. У нас пошли огромные изменения в команде с середины прошлого сезона. Поэтому мы знаем, что находимся в самом начале пути.
Мы определенно способны взять несколько матчей, но я знаю, что это не главное для нас на данном этапе. Речь идет о долгосрочном проекте. Думаю, все понимают, что мы не собираемся бороться за победу в чемпионате в этом сезоне. Для нас нет смысла пытаться изо всех сил выигрывать каждый отдельно взятый матч, жертвуя ради этого развитием», – признался Якоб Пелтль.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sports Illustrated
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