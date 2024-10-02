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Стефен Карри: «Для меня честь поддерживать Камалу Харрис»

Стефен Карри выразил поддержку кандидату в президенты США Камале Харрис.

«Поддерживать Камалу Харрис – честь для меня. Вижу в ней искушенного и опытного лидера. Уверен, возглавив нашу страну, она даст всем надежду и вдохновение, обеспечит единение.

Думаю, все согласятся, что нашей стране нужно обсудить много сложных вопросов и добиться большого прогресса.

Харрис способна добавить порядочности и гуманности в работу президента. Готова ли она управлять всей страной и быть лидером для всех? Как мне кажется, она соответствует этому критерию. С этого как раз нужно начинать. Вот почему я в ней уверен», – заявил 2-кратный MVP НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yahoo! Sports
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Политика
Камала Харрис
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