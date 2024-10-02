Конференция «Экспо Баскет 2024» пройдет в ноябре Челябинске

РФБ объявила время и место проведения конференции «Экспо Баскет 2024».

VIII ежегодная конференция «Экспо Баскет 2024. Баскетбольный бизнес России» состоится в Челябинске с 14 по 17 ноября.

«Восьмая деловая конференция о развитии баскетбольной индустрии России вновь пройдет на Урале. На этот раз столицей мероприятия станет столица Южного Урала Челябинск. Масштабный форум «Экспо Баскет» посетят более трех сотен экспертов области. К участию в мероприятии приглашены представители всех региональных федераций баскетбола и профессиональные менеджеры из разных видов спорта смежных отраслей. На конференции выступят опытные тренеры, организаторы соревнований и тренировочных лагерей, ведущие спортивные менеджеры, маркетологи и спонсоры.

«Экспо Баскет» впервые пройдет в два этапа. В первые два дня состоятся встречи в рабочих группах, где в формате «мозгового штурма» будут обсуждаться вопросы развития направлений баскетбола. Во втором блоке пройдут выступления экспертов с участием президента РФБ Андрея Кириленко, где будут приняты ключевые решения в области развития баскетбола», – говорится в сообщении федерации.

В 2023 году «Экспо Баскет» принимал Екатеринбург.