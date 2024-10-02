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Джейсон Кидд: «Клэй Томпсон отлично вписывается в «Мэверикс»

Джейсон Кидд ожидает, что у Клэя Томпсона не будет проблем с адаптацией в «Мэвс».

«Клэй отлично поработал в первый день нашего лагеря.

Спросите у него сами, как он себя чувствует, но я думаю, что он отлично вписывается в нашу команду. Он понимает, что нужно для победы. Его подход к работе – образцовый, поэтому он будет помогать молодым ребятам. Также он будет помогать всем во время нахождения на площадке.

Наличие таких игроков – важный фактор. Часто мы принимаем как должное присутствие в команде ребят, которые все повидали в этой лиге. Он побеждал, он проигрывал, он знает, как все устроено. Так что у нас теперь есть еще один ресурс, на который можно опереться.

Все мы знаем про бросок Клэя, но есть еще фактор лидерства, у нас появился еще один лидер в раздевалке», – сказал главный тренер «Далласа».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Джоуи Мистретты
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