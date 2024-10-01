Клэй Томпсон: «У «Далласа» есть все компоненты для чемпионства»

Клэй Томпсон считает, что у «Мэвс» есть все необходимое для победы в чемпионате.

«Я очень рад приступить к работе. Мне нравится эта команда, находиться рядом с этими ребятами в течение последних восьми-девяти дней было потрясающе.

Думаю, что у нас есть все компоненты для чемпионства», – заявил атакующий защитник «Далласа ».