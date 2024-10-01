Энтони Эдвардс об обмене Таунса: «Болезненная ситуация, он мне как брат. Но это бизнес, нужно принять это»

Энтони Эдвардс отреагировал на обмен Карла-Энтони Таунса.

«Все знают, что Таунс мне как брат, так что понятное дело, это болезненная ситуация. Но это бизнес, мне нужно принять это», – заявил лидер «Миннесоты».

Взамен звездного центрового «Вулвз» получат Джулиуса Рэндла, Донте Дивинченцо и Кейту Бейтс-Диопа.

«Я готов познакомиться с ними поближе. Нам нужно решить этот вопрос и сделать это как можно быстрее, потому что мы пытаемся вернуться туда, где уже были, и пойти еще дальше», – сказал защитник.