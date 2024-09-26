Стивен Адамс полноценно участвует в тренировках «Хьюстона»

Врачи разрешили Стивену Адамсу полноценно участвовать в тренировках команды.

По словам человека, присутствовавшего на тренировках «Рокетс», центровой Стивен Адамс не только был допущен к участию, но и потрясающе проявил себя в играх прошлой недели, пишет Houston Chronicle.

Почти восемь месяцев назад «Хьюстон » выменял Адамса у «Мемфиса», зная, что игрок выбыл на весь сезон-2023/24 из-за травмы задней крестообразной связки правого колена. 31-летний новозеландец намерен вернуться в строй в предстоящем сезоне.