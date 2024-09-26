Стивен Адамс полноценно участвует в тренировках «Хьюстона»
Врачи разрешили Стивену Адамсу полноценно участвовать в тренировках команды.
По словам человека, присутствовавшего на тренировках «Рокетс», центровой Стивен Адамс не только был допущен к участию, но и потрясающе проявил себя в играх прошлой недели, пишет Houston Chronicle.
Почти восемь месяцев назад «Хьюстон» выменял Адамса у «Мемфиса», зная, что игрок выбыл на весь сезон-2023/24 из-за травмы задней крестообразной связки правого колена. 31-летний новозеландец намерен вернуться в строй в предстоящем сезоне.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Houston Chronicle
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