Маркелл Джонсон, Ти Джей Старкс и Андрей Десятников должны вернуться в состав «Астаны» в октябре
«Астана» играет в ослабленном составе.
Матчи пропускают центровой Андрей Десятников (3 игры) и лидер команды разыгрывающий Маркелл Джонсон (2 игры). В матче с «Пармой» травму получил разыгрывающий Ти Джей Старкс, бывший лучшим в команде в отсутствие Джонсона.
Все три баскетболиста должны вернуться в строй в следующем месяце. Джонсон и Десятников ориентировочно в начале, а Старкс – во второй половине.
«Астана» начала сезон с трех поражений и примет ЦСКА у себя дома в следующем матче 2 октября.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости