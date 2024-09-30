Маркелл Джонсон, Ти Джей Старкс и Андрей Десятников должны вернуться в состав «Астаны» в октябре

«Астана» играет в ослабленном составе.

Матчи пропускают центровой Андрей Десятников (3 игры) и лидер команды разыгрывающий Маркелл Джонсон (2 игры). В матче с «Пармой» травму получил разыгрывающий Ти Джей Старкс, бывший лучшим в команде в отсутствие Джонсона.

Все три баскетболиста должны вернуться в строй в следующем месяце. Джонсон и Десятников ориентировочно в начале, а Старкс – во второй половине.

«Астана» начала сезон с трех поражений и примет ЦСКА у себя дома в следующем матче 2 октября.