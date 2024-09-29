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  • Фотис Такианос после поражения от «Пармы»: «Без двоих лидеров, очевидно, у нас возникают проблемы»
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Фотис Такианос после поражения от «Пармы»: «Без двоих лидеров, очевидно, у нас возникают проблемы»

Фотис Такианос после проигрыша «Парме» посетовал на потерю двух лидеров.

«В первую очередь, хотел бы поздравить «ПАРМУ» с победой и такой атмосферой на трибунах. «Молот» – лучшая арена в плане поддержки болельщиков, где мы играли.

Игру я бы разделил на две части. В первой половине придерживались нашей тактики и контролировали ход игры. Играли с большой уверенностью и выглядели как команда, которой хотим быть. Во второй половине один из лидеров получил травму.

Также стоит отметить, что сегодня проводили матч без Маркелла Джонсона. Без двоих лидеров, очевидно, у нас возникают проблемы, и нам необходимо адаптироваться, решить, как будем действовать в таких ситуациях, ведь в течение сезона они могут возникать довольно часто.

Вторую половину провели без должной уверенности в себе и концентрации, и не смогли сдержать натиск «ПАРМЫ», – сказал главный тренер «Астаны».

Атакующий защитник «Астаны» Ти Джей Старкс в конце первой половины матча с «Пармой» (63:95) неудачно приземлился на паркет после столкновения со Станиславом Ильницким и отправился в раздевалку, держась за кисть.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЕдиная лига ВТБ
logoАстана
logoПарма
Ти Джей Старкс
Фотис Такианос
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