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  • Брайан Уиндхорст: «Миннесоту» могут ожидать более 100 миллионов долларов финансовых потерь в этом году»
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Брайан Уиндхорст: «Миннесоту» могут ожидать более 100 миллионов долларов финансовых потерь в этом году»

Брайан Уинхордст обрисовал перпективы «Тимбервулвз».

«По нашей информации, «Миннесоту» ожидают финансовые потери в размере около 100 миллионов долларов по нижним прикидкам. Они недосчитаются девятизначной цифры.

Бухгалтер команды может доказать, что это неправда. Я не буду подписываться под этим заявлением. Но таковы наши оценки.

И это для команды, которая десятилетиями бережливо подходила к своим финансам», – заключил инсайдер ESPN.

«Миннесота» завершает сделку по обмену своего наиболее высокооплачиваемого на данный момент игрока Карла-Энтони Таунса в «Нью-Йорк». Клуб ожидают судебные разбирательства между владельцами по вопросу сделки о продаже контрольного пакета акций.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube NBA on ESPN
logoМиннесота
logoНБА
Глен Тэйлор
logoКарл-Энтони Таунс
Брайан Уиндхорст
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