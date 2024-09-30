Брайан Уиндхорст: «Миннесоту» могут ожидать более 100 миллионов долларов финансовых потерь в этом году»

Брайан Уинхордст обрисовал перпективы «Тимбервулвз».

«По нашей информации, «Миннесоту» ожидают финансовые потери в размере около 100 миллионов долларов по нижним прикидкам. Они недосчитаются девятизначной цифры.

Бухгалтер команды может доказать, что это неправда. Я не буду подписываться под этим заявлением. Но таковы наши оценки.

И это для команды, которая десятилетиями бережливо подходила к своим финансам», – заключил инсайдер ESPN.

«Миннесота » завершает сделку по обмену своего наиболее высокооплачиваемого на данный момент игрока Карла-Энтони Таунса в «Нью-Йорк». Клуб ожидают судебные разбирательства между владельцами по вопросу сделки о продаже контрольного пакета акций.