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Джа Морэнт в новой рекламе Nike: «Мне может прилетать, но я всегда оправляюсь и встаю»

Вышел рекламный ролик Nike с Джа Морэнтом.

Видео посвящено новым кроссовкам звезды «Мемфиса», но произнесенные баскетболистом слова были расценены как его реакция на неурядицы последних лет.

«Мне может прилетать, но я всегда оправляюсь и встаю. Когда никто ничего не видит, я встаю. Когда ничего не происходит, но критика сильна, когда у меня есть все основания сдаться, я встаю. Когда на меня оказывается давление, я встаю», – говорит Морэнт в рекламе.

Морэнт ранее дважды демонстрировал оружие в социальных сетях, за что в итоге получил дисквалификацию от НБА. Большую часть прошлого сезона 25-летний разыгрывающий пропустил из-за травмы.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basketball Network
logoМемфис
logoНБА
logoNike
logoДжа Морэнт
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