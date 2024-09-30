Джа Морэнт в новой рекламе Nike: «Мне может прилетать, но я всегда оправляюсь и встаю»

Вышел рекламный ролик Nike с Джа Морэнтом.

Видео посвящено новым кроссовкам звезды «Мемфиса », но произнесенные баскетболистом слова были расценены как его реакция на неурядицы последних лет.

«Мне может прилетать, но я всегда оправляюсь и встаю. Когда никто ничего не видит, я встаю. Когда ничего не происходит, но критика сильна, когда у меня есть все основания сдаться, я встаю. Когда на меня оказывается давление, я встаю», – говорит Морэнт в рекламе.

Морэнт ранее дважды демонстрировал оружие в социальных сетях, за что в итоге получил дисквалификацию от НБА . Большую часть прошлого сезона 25-летний разыгрывающий пропустил из-за травмы.